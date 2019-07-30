«Перебор!»: «Целующиеся» Киркоров и Варнава возмутили Instagram

В понедельник, 29 июля, известный российский композитор Игорь Крутой отметил 65-летний юбилей. День рождения в этот раз артист решил отпраздновать с особым размахом, закатив банкет в турецком городе Бодрум. На него Крутой пригласил практических всех главных звезд эстрады и не только — например, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Екатерину Варнаву, Николая Цискаридзе, Андрея Малахова и даже Верку Сердючку.

Однако, как практически единогласно решили пользователи, наблюдавшие за праздником в сторис знаменитостей, несмотря на всеобщее веселье и даже «балаган» больше всех на юбилее композитора отличились Киркоров и Варнава. В один из моментов они вдруг начали изображать некое подобие поцелуев, а продолжением стали недвусмысленные «приседания» актрисы.

«Фу!» — прокомментировал один из юзеров.

«Да уж…» — добавил другой.

«Это уже перебор! Не ожидала!» — прокомментировал еще один подписчик Филипа Киркорова, на странице которого было размещено данное видео.

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