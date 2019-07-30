«Перебор!»: «Целующиеся» Киркоров и Варнава возмутили Instagram

, 14:06 Видео 1 466

Артисты позволили себе слишком развязное поведение на юбилее композитора Игоря Крутого в турецком Бодруме, считают пользователи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @fkirkorov, @kativarnava

В понедельник, 29 июля, известный российский композитор Игорь Крутой отметил 65-летний юбилей. День рождения в этот раз артист решил отпраздновать с особым размахом, закатив банкет в турецком городе Бодрум. На него Крутой пригласил практических всех главных звезд эстрады и не только — например, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Екатерину Варнаву, Николая Цискаридзе, Андрея Малахова и даже Верку Сердючку.

Однако, как практически единогласно решили пользователи, наблюдавшие за праздником в сторис знаменитостей, несмотря на всеобщее веселье и даже «балаган» больше всех на юбилее композитора отличились Киркоров и Варнава. В один из моментов они вдруг начали изображать некое подобие поцелуев, а продолжением стали недвусмысленные «приседания» актрисы.

«Фу!» — прокомментировал один из юзеров.

«Да уж…» — добавил другой.

«Это уже перебор! Не ожидала!» — прокомментировал еще один подписчик Филипа Киркорова, на странице которого было размещено данное видео.

Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновская пенсионерка переписала свою квартиру на Киркорова.

Читайте также

+15° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

15:00
Видео: 20 тысяч залпов окрасили небо над Токио в честь фестиваля фейерверков
14:50
Певица МакSим показала телезрителям кольцо на безымянном пальце
14:31
Фото: Модели Кендалл и Кайли Дженнер снялись в рекламе собственной марки джинсов
14:24
Ученые назвали три признака профессионального выгорания
14:15
Фото: Пятисантиметровые летающие американские тараканы атаковали Сочи
14:06
«Перебор!»: «Целующиеся» Киркоров и Варнава возмутили Instagram

Сейчас читают

Видео: Кто озвучивал легендарную «Санта-Барбару» и как сложились судьбы актеров дубляжа
Видео: Пешеход подрался с мужчинами из Rolls-Royce, ехавшего по тротуару в Петербурге
Фото: Супруг певицы Пелагеи сводил двухлетнюю дочку-красавицу на выставку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги