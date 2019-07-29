Ульяновская пенсионерка переписала свою квартиру на Филиппа Киркорова

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Певец от щедрого подарка, естественно, отказался. Несмотря на это, женщина все-таки освободила жилплощадь.

Фото : ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Не секрет, что звезды российского шоу-бизнеса любят принимать разного рода подарки. Одно дело, когда их дарят те, у кого «денег куры не клюют». Другое — щедрые презенты от рядовых поклонников.

Пенсионерка из Ульяновска решила преподнести своему кумиру Филиппу Киркорову единственную квартиру. Женщина даже оформила дарственную. Однако, певец не стал принимать презент от поклонницы.

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Несмотря на это жительница Ульяновска съехала из квартиры, так как считает, что больше не является ее полноправной хозяйкой. Стоит отметить, что преподнести Киркорову жилплощадь намеревалась еще мать пенсионерки, сообщает сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский боксер готов заплатить 200 долларов за бой Киркорова с Леонтьевым.

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