Моника Беллуччи задумалась о подтяжке лица после расставания с бойфрендом

Скоро Моника Беллуччи отпразднует свой юбилей — 30 сентября ей стукнет 55-ть. Но несмотря на свой возраст, она не перестает удивлять своей неугасающей естественной красотой. Она неоднократно заявляла, что против хирургических вмешательства и собирается стареть естественным образом. Но кажется, Беллуччи резко поменяла свое мнение, отмечает Teleprogramma.pro.
В одном из интервью актриса заявила, что вовсе не осуждает тех, кто прибегает к помощи пластической хирургии и если это понадобится и ей, то она обязательно сделает это.
В начале лета актриса рассталась со своим молодым спутником — художником Николя Лефевром. Экс-бойфренд был младше Моники Беллуччи на 18 лет. А ее бывший муж Венсан Кассель спустя пять лет после развода, женился на модели итальянско-марроканского происхождения Тине Кунаки. Девушка младше Касселя на целых 30 лет.
Свой последний роман, который по словам актрисы перерос в крепкую дружбу, она прокомментировала французской версии журнала Elle.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Хайди Клум озабочена своей внешностью из-за молодого мужа — 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.