Моника Беллуччи задумалась о подтяжке лица после расставания с бойфрендом

, 16:20 Фото 49

Итальянская актриса не раз заявляла, что собирается стареть естественно без помощи пластических хирургов.

Фото : Globallookpress.com / Imagespace

Скоро Моника Беллуччи отпразднует свой юбилей — 30 сентября ей стукнет 55-ть. Но несмотря на свой возраст, она не перестает удивлять своей неугасающей естественной красотой. Она неоднократно заявляла, что против хирургических вмешательства и собирается стареть естественным образом. Но кажется, Беллуччи резко поменяла свое мнение, отмечает Teleprogramma.pro.

В одном из интервью актриса заявила, что вовсе не осуждает тех, кто прибегает к помощи пластической хирургии и если это понадобится и ей, то она обязательно сделает это.

«Не знаю, возможно, однажды я сделаю подтяжку лица. Я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И говорю себе: почему бы и нет», — призналась артистка.

В начале лета актриса рассталась со своим молодым спутником — художником Николя Лефевром. Экс-бойфренд был младше Моники Беллуччи на 18 лет. А ее бывший муж Венсан Кассель спустя пять лет после развода, женился на модели итальянско-марроканского происхождения Тине Кунаки. Девушка младше Касселя на целых 30 лет.

Instagram @nicolaslefebvre.artist

Свой последний роман, который по словам актрисы перерос в крепкую дружбу, она прокомментировала французской версии журнала Elle.

«Наша любовь переросла в дружбу на всю жизнь. Конечно, мы продолжим вместе ходить на выставки или в рестораны. Как друзья», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Хайди Клум озабочена своей внешностью из-за молодого мужа — 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

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