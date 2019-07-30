В США говорят о возможности введения новых санкций против РФ

В бюджет США предложили включить новый пакет антироссийских санкций. Идея принадлежит сенаторам Крису Ван Холлену и Марко Рубио.

Со своей инициативой они обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса. О предложении стало известно из письма конгрессменов в поддержку закона «О защите выборов путем установления красных линий», которое было опубликовано в понедельник, 29 июля.

В частности, речь идет о том, чтобы санкции в отношении госдолга Российской Федерации были включены в проект оборонного бюджета США.

В настоящее время среди антироссийских санкций нет ограничительных мер, касающихся госдолга России. Однако, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия готова зеркально ответить в случае, если такие меры будут приняты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конгрессмены требуют от Трампа новых санкций против РФ.