В США говорят о возможности введения новых санкций против РФ

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На этот раз ограничения могут коснуться госдолга России.

Фото : РИА Новости / Михаил Тургиев

В бюджет США предложили включить новый пакет антироссийских санкций. Идея принадлежит сенаторам Крису Ван Холлену и Марко Рубио.

Со своей инициативой они обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса. О предложении стало известно из письма конгрессменов в поддержку закона «О защите выборов путем установления красных линий», которое было опубликовано в понедельник, 29 июля.

В частности, речь идет о том, чтобы санкции в отношении госдолга Российской Федерации были включены в проект оборонного бюджета США.

В настоящее время среди антироссийских санкций нет ограничительных мер, касающихся госдолга России. Однако, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия готова зеркально ответить в случае, если такие меры будут приняты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конгрессмены требуют от Трампа новых санкций против РФ.

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