«Сергей Зверев, это вы?»: Поклонники не узнали Барановскую в новом образе

, 19:26 Видео 24

На фестивале «Жара» в Баку» телеведущая поэкспериментировала со своей внешностью и поделилась результатами со своими подписчиками в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @baranovskaya_tv

Юлия Барановская удивила своих поклонников полным преображением на фестивале «Жара» в Баку. В один из дней бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина перевоплотилась в блондинку и облачилась в широкую белую рубаху без юбки. На ноги она надела высокие рыжие сапоги на шнуровке. Результатом своего эксперимента телеведущая поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Судя по всем комментариям этот образ, собранный для традиционного Fresh Lunch в рамках фестиваля „Жара“, особенно всем понравился», — подписала Юлия под снимком.

Instagram @baranovskaya_tv

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Поклонники однако разделились во мнении. Одни считают, что образ шикарный, другие — что Барановская потеряла свою индивидуальность.

«Бывший локти кусает наверное».

«Очень классно! И блонд вам идет, и образ в целом».

«Блондинкой вы выглядите ярче и моложе»

«Шикарная, сапоги отпад».

«С этим цветом волос похожа на Дженнифер Энистон».

«На Гагу похожа».

«Алла Пугачева!»

«Я подумала Вера Брежнева…»

«Сергей Зверев, это вы?»

«Вас как Шишкову с Лободой не перепутали? А вообще очень здорово!», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты раскритиковали золотой комбинезон Юлии Барановской, в котором она вышла на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

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