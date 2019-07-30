«Сергей Зверев, это вы?»: Поклонники не узнали Барановскую в новом образе

Юлия Барановская удивила своих поклонников полным преображением на фестивале «Жара» в Баку. В один из дней бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина перевоплотилась в блондинку и облачилась в широкую белую рубаху без юбки. На ноги она надела высокие рыжие сапоги на шнуровке. Результатом своего эксперимента телеведущая поделилась со своими подписчиками в Instagram.
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Поклонники однако разделились во мнении. Одни считают, что образ шикарный, другие — что Барановская потеряла свою индивидуальность.
«Бывший локти кусает наверное».
«Очень классно! И блонд вам идет, и образ в целом».
«Блондинкой вы выглядите ярче и моложе»
«Шикарная, сапоги отпад».
«С этим цветом волос похожа на Дженнифер Энистон».
«На Гагу похожа».
«Алла Пугачева!»
«Я подумала Вера Брежнева…»
«Сергей Зверев, это вы?»
«Вас как Шишкову с Лободой не перепутали? А вообще очень здорово!», — комментируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты раскритиковали золотой комбинезон Юлии Барановской, в котором она вышла на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара» в Баку.