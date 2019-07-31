Туристы сообщили о новых встречах с Лох-Несским чудовищем

Чудовище из шотландского озера Лох-Несс стало своего рода визитной карточкой страны. Мифическому существу даже дали ласковое прозвище — Несси. Туристы, посещавшие легендарное озеро, сообщили, что стали свидетелями нового появления Несси перед публикой.

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Так, руководитель турфирмы Ричард Кобб заявил, что видел нечто, выскакивающее из озера, когда отдыхал там с братом. Сам Ричард не верит, что Лох-Несское чудовище выглядит так, как его описывают — похожим на динозавра — поэтому убежден, что видел именно легендарного Несси.

«Эта штука вырвалась на поверхность в нескольких сотнях ярдов. Я не мог разглядеть голову или что-то еще. Но посередине было что-то, что отличалось от всего остального. Я смотрел на него около 90 секунд. Он двигался и исчез», — сообщил Кобб.

О встрече с необъяснимым рассказала еще одна туристка — Трейси Пауэр. По словам женщины, она каталась на катере и сделала несколько снимков. Получившиеся кадры Трейси пристально разглядела уже дома — и обнаружила на них силуэт Лох-Несского чудовища.

Люди, которые верят в существование Несси, даже устроили флешмоб, направленные на поимку чудовища. Организаторы мероприятия вдохновились идеей штурма «Зоны 51». Как сообщал ранее 5-tv.ru, идея атаки американской секретной базы оказалась настолько популярна, что военным США пришлось напоминать гражданам о том, что это территория вооруженных сил, которая охраняется и защищается от посторонних.