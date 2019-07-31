КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов

Корейская Народно-Демократическая Республика утром в среду, 31 июля, осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, запуск был произведен с полуострова Ходо, расположенного на территории северокорейской провинции Южная Хамген на восточном побережье. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, американские власти осведомлены о запуске нескольких снарядов с территории КНДР и на данный момент следят за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южнокорейское агентство Ренхап 25 июля сообщило о запуске неустановленного снаряда на территории КНДР.