Устроивший в Петербурге резню с топором в брокерской компании мужчина задержан

, 4:47 Эфирная новость 60

По предварительной информации, мужчина влез из-за брокеров в долги и таким жестким способом решил отомстить.

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Фото, видео : listverse.com, 5-tv.ru

В Петербурге задержан мужчина, который устроил резню в бизнес-центре. Все произошло средь бела дня во вторник, 30 июля. Нападавший — клиент брокерской компании. Он пришел на разборки из-за некачественных по его мнению услуг. Когда разговор не задался, мужчина достал топор, нанес удары директору фирмы и его заместителю. Оба с тяжелыми ранами сейчас в больнице. Руководитель фирмы Павел Чепеленко находится в сознании, однако о случившемся говорить отказывается.

Бизнес-центр закрыли всего на несколько часов, сегодня он продолжит работу в обычном режиме, но его сотрудники боятся за свою безопасность.

«Если новые люди приходят, то должны предъявить паспорт на входе. Мне кажется, этот мужчина как-то через черный вход попал», — говорит сотрудница бизнес-центра Кристина Собур.

«Теперь страшно. пришел мужик порубил тут всех с топором. У нас здесь нет металлоискателей, никого не досматривают. Это бизнес-центр. Сюда деловые люди ходят, а не всякие колхозники», — переживает другой сотрудник бизнес-центра по имени Егор.

По предварительным данным задержанный — 47-летний петербуржец Александр Скрипкин, ранее не судимый, имеет семью. По одной из версий, из-за брокеров он влез в долги и решил отомстить. На эту фирму год назад уже жаловались петербуржцы, которые стали жертвами финансовых махинаций. Вложили деньги и прогорели. Название тогда у компании было другое, а директор — тот же самый. Правда ли, что нападавший — несостоявшийся Раскольников, выясняет полиция и определяет по какой статье вести уголовное дело.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Петербурге задержан участник другого инцидента, который также произошел во вторник, 30 июля. Водитель люксового Rolls-Royce ехал по тротуару, после избил неравнодушного пешехода.

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Устроивший в Петербурге резню с топором в брокерской компании мужчина задержан

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