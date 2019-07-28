Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними здороваться

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Новые инструкции по общению с королевской четой вызвали громкий скандал в Великобритании.

Фото : Instagram @kensingtonroyal

Всем соседям принца Гарри и Меган Маркл выдали документ с четкими правилами, регламентирующими общение с королевской четой. Заводить разговор с монаршей семьей теперь нельзя. Об этом сообщает The Sun.

В письме для людей, проживающих неподалеку от их дома, есть следующие запреты: нельзя приветствовать Гарри или Меган первыми, нельзя гладить их питомцев и класть что-либо в их почтовый ящик. Также запрещено просить у пары показать их сына. Соседи, правда, имеют право шутить, но только после того, как кто-то из королевской четы первым с ними заговорит.

Сначала жители окрестностей приняли документ за розыгрыш. Позже, когда выяснилось, что все серьезно — британцы возмутились.

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«Каждый, кто живет в поместье и рядом, работает на королевскую семью и знает, как вести себя с уважением. Нам никогда не указывали, как вести себя в присутствии королевы. Обычно она радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней», — утверждает один из соседей пары.

После того, как в обществе разразился нешуточный скандал, в Букингемском дворце заявили, что принц Гарри и Меган Маркл не имеют никакого отношения к опубликованному документу. Якобы чиновники составили регламент для соседей без ведома королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности.

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