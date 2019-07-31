«Не пугайтесь!» Мария Кожевникова показала, как выглядела до похудения

Мария Кожевникова — мать троих детей — решила замотивировать своих подписчиков на ведение здорового образа в жизни. 34-летняя актриса разместила в Instagram снимок двухлетней давности, где ее вес был на 20 килограммов больше, чем сейчас. Артистка сильно поправилась после третьей беременности, однако смогла вернуть себе былые формы благодаря самодисциплине.

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«Только не пугайтесь! Нашла фото, чтобы вас замотивировать. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что, все возможно, если сложить восприятие себя + спорт + питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла, и вы сможете! » — подписала пост звезда.

Instagram @mkozhevnikova

Поклонники актрисы пришли в восторг от такого преображения. Цель Марии Кожевниковой — замотивировать подписчиков — определенно была достигнута. Фанаты засыпали артистку комплиментами и поблагодарили за хороший «пинок».

«Вы шикарная женщина! Восхищаюсь вашей силой воли. Браво!»

«Умница! Как зашить себе рот?!»

«Прямо смотрю на вас и мотивируюсь!»

«Маша, вы смелая, храбрая, настоящая и очень красивая девушка! Спасибо вам за ваши слова и дела! Спасибо за мотивацию и вдохновение!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Кожевникова резко ответила моралистам, осуждающим ее гражданский брак.