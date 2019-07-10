Мария Коженикова резко ответила моралистам, осуждающим ее гражданский брак

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Актриса заявила, что со своим мужем она венчана в церкви и попросила не указывать, как ей жить.

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Фото, видео : Instagram/mkozhevnikova

Известная российская актриса Мария Кожевникова вступила в полемику со своими подписчиками, осуждающими ее гражданский брак. В День семьи, любви и верности актриса опубликовала в своем Instagram семейное фото с мужем и детьми и поздравила поклонников с праздником.

Мария Кожевникова со своей семьейМария Кожевникова со своей семьей. Instagram/mkozhevnikova

Но многие пользователи соцсети стали советовать Марии все-таки официально оформить отношения в ЗАГСе.

«А почему вы сожительствуете с отцом своих детей? Почему не хотите быть мужем и женой?»

«Маша обязательно зарегистрируйтесь брак, так как перед законом Р Ф вы с мужем просто сожители и все», — пишут комментаторы.

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«Меня это устраивает, как только перестанет, то мы обязательно зарегистрируемся», — объяснила Мария.

По словам актрисы, для нее главное — венчание и моральная ответственность друг перед другом и перед Богом, а штамп в паспорте — это предрассудки.

«Для меня и для мужа самый главный брак это перед Господом, что мы и сделали, еще до рождения детей. Раньше именно такой брак только и считался браком. То что касается штампа, мне он особо не нужен, так для красивой свадьбы можно, найдем время и может на 10 лет и сыграем», — написала Кожевникова.

Однако на этом дискуссия не закончилась и градус спора все повышался. В конце концов Мария разразилась резкой отповедью в адрес одной из моралисток.

«А возможно не указывать, как мне жить? Это просто очень странно выглядит. <> Следите за свой жизнью, за своим мужем, а я буду продолжать жить со своим мужем в счастье и в любви, чего и вам желаю. Тогда вам не захочется учить и лесть в чужую семью», — отрезала артистка.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мария Кожевникова написала гневную осуждающую реплику в адрес телеведущего, бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева.

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