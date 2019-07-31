«Сложный холостяк»: Анна Седокова объяснила, почему актер Александр Петров не женится

, 17:59 49

Певица уверена, артист — закоренелый холостяк, зацикленный на карьере.

Фото : globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, что не смогла бы построить отношения с таким человеком, как звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров. По мнению певицы, актер слишком зациклен на карьере, а также подвержен различным психологическим проблемам, вроде самокопания и поиска себя. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Не ведитесь!»: Михаил Галустян резко отреагировал на слухи о разводе — видео

«Быть рядом с актером невероятно сложно, потому что у них часто и без предупреждения запускаются процессы самокопания, поиска себя», — утверждает экс-солистка «ВИА Гры».

По словам Анны Седоковой, Александр Петров не вступит в брак, потому что дорожит своей холостяцкой жизнью.

«Это очень сложный холостяк», — убеждена исполнительница.

Читайте также

Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова

Выводы Анны Седоковой подтверждают последние события. Недавно Александр Петров расстался со своей возлюбленной — актрисой Ириной Старшенбаум. Киношная пара познакомилась на съемках фильма «Притяжение» в 2015 году и сразу закрутила роман. Влюбленные даже заявляли о помолвке. Однако звездному союзу суждено было закончиться разрывом. Несколько месяцев назад Петров начал встречаться с юной актрисой — 24-летней Стасей Милославской.

Помимо убеждения в том, что Саша Петров — закоренелый холостяк, Анна Седокова уверена — этот мужчина отдастся полностью только своей карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум.

Читайте также

+12° Днём +16°
Ночью +9°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

18:24
«Я вынуждена!»: Анита Цой отменила гастроли из-за травмы пальца на ноге
18:20
Детям-инвалидам в Челябинске приходится через окно забираться в реабилитационный центр
18:16
Игорь Ливанов рассказал о трагедии, в которой погибли его жена и дочь
18:11
Видео: Омские пенсионерки «сорвали» чемпионат по дворовому футболу
18:06
Названы сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»
18:05
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова

Сейчас читают

Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака считаются идеальными
И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги