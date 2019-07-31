«Сложный холостяк»: Анна Седокова объяснила, почему актер Александр Петров не женится

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, что не смогла бы построить отношения с таким человеком, как звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров. По мнению певицы, актер слишком зациклен на карьере, а также подвержен различным психологическим проблемам, вроде самокопания и поиска себя. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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«Быть рядом с актером невероятно сложно, потому что у них часто и без предупреждения запускаются процессы самокопания, поиска себя», — утверждает экс-солистка «ВИА Гры».

По словам Анны Седоковой, Александр Петров не вступит в брак, потому что дорожит своей холостяцкой жизнью.

«Это очень сложный холостяк» , — убеждена исполнительница.

Выводы Анны Седоковой подтверждают последние события. Недавно Александр Петров расстался со своей возлюбленной — актрисой Ириной Старшенбаум. Киношная пара познакомилась на съемках фильма «Притяжение» в 2015 году и сразу закрутила роман. Влюбленные даже заявляли о помолвке. Однако звездному союзу суждено было закончиться разрывом. Несколько месяцев назад Петров начал встречаться с юной актрисой — 24-летней Стасей Милославской.

Помимо убеждения в том, что Саша Петров — закоренелый холостяк, Анна Седокова уверена — этот мужчина отдастся полностью только своей карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум.