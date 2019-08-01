Электронный европротокол протестируют в Москве и Петербурге

, 1:25 Эфирная новость 20

Окончательно электронная версия оформления стартует в России с 1 ноября 2019 года.

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Фото, видео : Aleksey Bychkov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Пилотными регионами для теста электронного европротокола станут Москва, Подмосковье, Петербург и Ленинградская область. А это пятая часть населения страны.

Бумажный Европротокол без вызова на место сотрудников ГИБДД можно оформить и сейчас, если без пострадавших и ущерб незначительный — до 50 000 рублей по всей стране, до 400 000 рублей в Москве и Петербурге. По оценкам ГИБДД сейчас — так оформляют до трети мелких ДТП, цель довести до 100% и бумагу сэкономить.

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Для этого достаточно взять смартфон или планшет, на портале Госуслуги активировать «Европротокол». Сфотографировать повреждения и ввести данные, часть которых уже на портале. Например, паспортные, водительское удостоверение. Так будет быстрее, разработчики уверяют — на все про все 15 минут.

И надежнее — по данным автостраховщиков, до трех миллионов водителей, а это почти каждый десятый, ездят по дорогам России без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Таких темных лошадок суперсервис выявит на месте.

Вот так все должно работать, какие есть подводные камни узнал Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ГИБДД намеревается в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу.

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