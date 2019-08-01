Эдита Пьеха с аншлагом отметила день рождения на сцене

Эдита Пьеха отмечает день рождения. Звезда не скрывает возраст, ей исполняется 82. Из них 64 года — на сцене. Вот и сегодня — аншлаг. Поклонники раскупили билеты за несколько недель!

«В мой день рождения я же домой не могу всех пригласить. И поэтому те слушатели, которые приходят на концерт, они для меня очень дороги. И я им очень благодарна, что они приходят. Это традиция уже много — многолетняя», — рассказывает прославленная певица.

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Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленных поклонников и желаем Эдите Станиславовне крепкого здоровья и творческого долголетия.

Ранее в интервью 5-tv.ru Эдита Пьеха рассказала о своем отношении к цензуре и контролю происходящего на сцене.