Эдита Пьеха с аншлагом отметила день рождения на сцене

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Прославленной певице в среду, 31 июля, исполнилось 82 года.

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Фото, видео : © РИА Новости / Андрей Александров, 5-tv.ru

Эдита Пьеха отмечает день рождения. Звезда не скрывает возраст, ей исполняется 82. Из них 64 года — на сцене. Вот и сегодня — аншлаг. Поклонники раскупили билеты за несколько недель!

«В мой день рождения я же домой не могу всех пригласить. И поэтому те слушатели, которые приходят на концерт, они для меня очень дороги. И я им очень благодарна, что они приходят. Это традиция уже много — многолетняя», — рассказывает прославленная певица.

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Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленных поклонников и желаем Эдите Станиславовне крепкого здоровья и творческого долголетия.

Ранее в интервью 5-tv.ru Эдита Пьеха рассказала о своем отношении к цензуре и контролю происходящего на сцене.

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