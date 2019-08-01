Трегубова рассказала, как быстро восстановила фигуру после четвертых родов

, 7:15 Фото 167

Телеведущая поделилась, какие упражнения делает в условиях, когда серьезные физические нагрузки ей противопоказаны.

Фото : Instagram @atregubova

Многодетная мама и телеведущая Анастасия Трегубова рассказала, какие диеты и упражнения помогают ей быстро восстанавливать фигуру даже после четвертых родов. Младший сын Игорь появился на свет в апреле 2019 года, но 36-летняя телезвезда уже вернулась к работе и практически в идеальной форме.

Как пишет StarHit, Анастасия считает, что еще три лишних кило все же остались, но на работе она легко с ними расстанется. О том как она будет худеть после родов, телеведущая задумалась еще во время беременности: чтобы не набрать лишних килограммов, постаралась исключить из рациона жирную и тяжелую пищу.

А вот активно заняться спортом после рождения четвертого ребенка Трегубова не смогла. Из-за расхождения мышц пресса многие упражнения ей на некоторое время оказались противопоказаны. И здесь выручило плавание в бассейне и несложные движения в воде. Такая нагрузка позволила скинуть несколько лишних килограммов.

«Спортом начну заниматься через две недели. А пока дома делаю „вакуум живота“. Натощак с утра нужно выпить два глотка теплой воды, сделать вдох и полный выдох, а потом попытаться максимально втянуть живот секунд на десять», — поделилась телезвезда.

По ее словам, десять таких упражнений каждое утро — и живот уходит прямо на глазах, а талия возвращается на место. Кроме того Анастасия любит и пассивные процедуры — такие как массаж и обертывание водорослями. Благодаря этому кожа остается подтянутой.

Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Справиться с четырьмя детьми, старшему из которых 12, с домашними делами и одновременно поддерживать себя в форме, Трегубовой помогает муж Александр. О своей личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться. Известно, что ее супруг занимается строительным бизнесом, завести четверых детей пара планировала с самого начала. Дочь Елизавета появилась на свет в 2007 году, спустя четыре года родился сын Михаил, в 2008 родилась девочка, которую назвали Ника, и не успела мама оправиться от третьих родов, как поняла, что снова беременна.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Анастасии Трегубовой в купальнике, которое она выложила в сеть через три месяца после рождения младшего сына, сразив поклонников идеальной фигурой.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +10°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Последние новости

8:02
Что ни в коем случае нельзя делать 1 августа: главные приметы
7:36
Военные намерены потушить пожар в Сибири за пять дней
7:15
Трегубова рассказала, как быстро восстановила фигуру после четвертых родов
7:01
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в Техасе
6:37
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы Арифулиной
6:19
Доколе? — Водитель после веселья на Думской устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Сейчас читают

Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!
Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики
«Горяча и бешена»: Лобода в бикини задала задачку поклонникам — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги