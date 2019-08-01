Трегубова рассказала, как быстро восстановила фигуру после четвертых родов

Многодетная мама и телеведущая Анастасия Трегубова рассказала, какие диеты и упражнения помогают ей быстро восстанавливать фигуру даже после четвертых родов. Младший сын Игорь появился на свет в апреле 2019 года, но 36-летняя телезвезда уже вернулась к работе и практически в идеальной форме.

Как пишет StarHit, Анастасия считает, что еще три лишних кило все же остались, но на работе она легко с ними расстанется. О том как она будет худеть после родов, телеведущая задумалась еще во время беременности: чтобы не набрать лишних килограммов, постаралась исключить из рациона жирную и тяжелую пищу.

А вот активно заняться спортом после рождения четвертого ребенка Трегубова не смогла. Из-за расхождения мышц пресса многие упражнения ей на некоторое время оказались противопоказаны. И здесь выручило плавание в бассейне и несложные движения в воде. Такая нагрузка позволила скинуть несколько лишних килограммов.

«Спортом начну заниматься через две недели. А пока дома делаю „вакуум живота“. Натощак с утра нужно выпить два глотка теплой воды, сделать вдох и полный выдох, а потом попытаться максимально втянуть живот секунд на десять», — поделилась телезвезда.

По ее словам, десять таких упражнений каждое утро — и живот уходит прямо на глазах, а талия возвращается на место. Кроме того Анастасия любит и пассивные процедуры — такие как массаж и обертывание водорослями. Благодаря этому кожа остается подтянутой.

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Справиться с четырьмя детьми, старшему из которых 12, с домашними делами и одновременно поддерживать себя в форме, Трегубовой помогает муж Александр. О своей личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться. Известно, что ее супруг занимается строительным бизнесом, завести четверых детей пара планировала с самого начала. Дочь Елизавета появилась на свет в 2007 году, спустя четыре года родился сын Михаил, в 2008 родилась девочка, которую назвали Ника, и не успела мама оправиться от третьих родов, как поняла, что снова беременна.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Анастасии Трегубовой в купальнике, которое она выложила в сеть через три месяца после рождения младшего сына, сразив поклонников идеальной фигурой.