Видео: Как фанаты оценили выступление легендарной группы Rammstein в Москве

Настоящий праздник для поклонников рока: в московских «Лужниках» выступили Rammstein. Знаменитая немецкая группа привезла в Россию свой последний альбом, над которым трудилась десять лет. Концерту предшествовала автограф-сессия. А перед самим шоу фанаты, которые съехались со всей страны, устроили забег, чтобы быстрее прорваться к сцене и быть ближе к музыкантам. Помимо нового материала они сыграли и проверенные временем хиты.

«Я из Уфы, специально приехала на концерт. Уже не в первый раз. И очень рада, что опять попаду на это классное зрелище»;

«У них шикарные шоу, эмоциональные очень, очень эффектно!» — говорят фанаты.

Ну а впереди в расписании концертного турне Rammstein — Северная Столица. В Петербурге немецкие рокеры выступят уже в эту пятницу, 2 августа. Билеты были раскуплены в рекордные сроки — за полгода до предстоящего концерта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву.