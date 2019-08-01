Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

, 17:44 Эксклюзивное видео 40

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Елене Григорьевой множественные удары ножом в голову и туловище.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. По версии следствия, ночью 21 июля именно Алексей В. нанес женщине множественные ножевые ранения.

Преступление произошло, когда Алексей В. и Григорьева находились в состоянии алкогольного опьянения, и между ним возник конфликт. До этого они не были знакомы. Смерть потерпевшей в результате получения ножевых ранений наступила на месте. Мужчина подписал чистосердечное признание в содеянном. Теперь до 21 сентября он будет находиться под стражей.

Изначально в убийстве подозревался 38-летний Кара-Суу Даврон М., однако это версия не подтвердилась. Во время допроса мужчина дал показания против «истинного убийцы» активистки. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал беседу с Кара-Суу Давроном М.

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