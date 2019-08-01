Фото: Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот на позднем сроке

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Профессиональную съемку для супруги в положении устроил ее муж — фотограф из Португалии.

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Фото, видео : Instagram @mariahvo

Дочь Дмитрия Хворостовского — Мария — поделилась с подписчиками снимком, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Наследница оперного певца разместила в Instagram снимок, который с любовью сделал ее супруг — популярный фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс.

Instagram @mariahvo

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Мария Хворостовская вышла замуж за португальца в 2019 году. До этого влюбленные несколько лет проживали в гражданском браке. Год назад у пары родился первый ребенок. Теперь дочь Хворостовского готовится стать матерью во второй раз. При этом по фото видно — счастливое событие произойдет совсем скоро. Поклонники Марии поспешили поздравить молодую мамочку и уверили — ей очень идет беременность.

«Мария. Какая вы красивая! Материнство красит вас, счастья вам!»

«Очень рада, что будет пополнение в вашей замечательной семье! Будьте здоровы и счастливы! И пусть все пройдет благополучно!»

«Здоровья вам и вашему малышу! Вы прекрасны!» — написали фолловеры.

Некоторые подписчики звездной дочки предположили — такой живот может быть только, когда мама ожидает мальчика. Имя ребенка не разглашается, но, возможно, его назовут в честь великого дедушки — Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Хворостовского поделилась фото со свадьбы.

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