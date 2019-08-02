Ролик с «пьяным лжегаишником» сочли достойным уголовного дела

, 5:32 Интервью 87

Видеоролик, на котором мужчина, одетый в форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД, ранее был опубликован в сети.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин прокомментировал в интервью 5-tv.ru видеоролик, на котором 37-летний актер московского театра «Современник» изображает пьяного сотрудника ГИБДД. По его мнению, выходка артиста сама по себе омерзительна.

«Распространяемый ролик с актером Дмитрием Смолевым, одетым в форму сотрудника ГИБДД, показывающий нам пьяного полицейского, омерзителен. Прежде всего потому, что таких полицейских я лично давно не видел. И, надеюсь, не увижу никогда», — подчеркнул Вадим Горшенин.

По словам общественника, для любого сотрудника полиции факт наличия нескольких штрафов за нарушения ПДД может стать причиной серьезного разбирательства. Нахождение на службе в состоянии опьянения и вовсе может закончится увольнением стража порядка по статье.

Вадим Горшенин уверен, что ни один уважающий себя сотрудник полиции не будет вести себя подобным образом.

«Считаю, что дело могло быть возбуждено не по КоАП, а по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“. Здесь налицо оскорбление даже не одного конкретного сотрудника, а целого структурного подразделения с незаконным ношением формы и попыткой дискредитации. Полагаю, что сегодня речь идет о новой медийной атаке на полицию», — заключил Вадим Горшенин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника».

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