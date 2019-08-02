Ролик с «пьяным лжегаишником» сочли достойным уголовного дела

Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин прокомментировал в интервью 5-tv.ru видеоролик, на котором 37-летний актер московского театра «Современник» изображает пьяного сотрудника ГИБДД. По его мнению, выходка артиста сама по себе омерзительна.
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По словам общественника, для любого сотрудника полиции факт наличия нескольких штрафов за нарушения ПДД может стать причиной серьезного разбирательства. Нахождение на службе в состоянии опьянения и вовсе может закончится увольнением стража порядка по статье.
Вадим Горшенин уверен, что ни один уважающий себя сотрудник полиции не будет вести себя подобным образом.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника».