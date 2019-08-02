Ролик с «пьяным лжегаишником» сочли достойным уголовного дела

Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин прокомментировал в интервью 5-tv.ru видеоролик, на котором 37-летний актер московского театра «Современник» изображает пьяного сотрудника ГИБДД. По его мнению, выходка артиста сама по себе омерзительна.

« Распространяемый ролик с актером Дмитрием Смолевым, одетым в форму сотрудника ГИБДД, показывающий нам пьяного полицейского, омерзителен. Прежде всего потому, что таких полицейских я лично давно не видел. И, надеюсь, не увижу никогда », — подчеркнул Вадим Горшенин.

По словам общественника, для любого сотрудника полиции факт наличия нескольких штрафов за нарушения ПДД может стать причиной серьезного разбирательства. Нахождение на службе в состоянии опьянения и вовсе может закончится увольнением стража порядка по статье.

Вадим Горшенин уверен, что ни один уважающий себя сотрудник полиции не будет вести себя подобным образом.

« Считаю, что дело могло быть возбуждено не по КоАП, а по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“. Здесь налицо оскорбление даже не одного конкретного сотрудника, а целого структурного подразделения с незаконным ношением формы и попыткой дискредитации. Полагаю, что сегодня речь идет о новой медийной атаке на полицию », — заключил Вадим Горшенин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника».