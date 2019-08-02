В общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника»

, 2:14 Интервью 10

Видеоролик, на котором мужчина, одетый в форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД, ранее был опубликован в сети.

Фото : ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Член Общественного совета при ГУ МВД по городу Москве Вадим Кожанов прокомментировал поведение мужчины, который опубликовал в сети ролик, на котором изображает пьяного сотрудника ГИБДД. По его мнению, нарушитель достаточно легко отделался.

«Я считаю, что наказание в этом случае даже мягкое. Так позорить полицию, которая делает очень многое для людей, старается, работает, рискует, перерабатывает очень сильно, везде некомплекты. Многие вакансии замещаются одним сотрудником. В этой ситуации снимать такие ролики — абсолютно некрасиво и неправильно. То, что человеку дали несколько дней административного ареста — это легкое наказание», — считает Вадим Кожанов.

Общественник добавил, что все попытки защищать нарушителя он считает абсолютно неправильными и бессмысленными.

«Бессмысленными с той точки зрения, что они не дадут результата, что стыдно вообще защищать такого человека, который снимает подобные ролики. Такого вообще не должно происходить, и самые близкие коллеги по цеху должны ему говорить: „Ну что ты сделал? Как так можно?! Это же люди, которые защищают нас“», — заключил Вадим Кожанов.

Столичные полицейские выяснили, что в данном видеоролике снимался 37-летний актер московского театра «Современник». Форму сотрудника ГИБДД ему предоставил некий блогер для съемки. Нарушитель был задержан, в отношении него были возбуждены административные дела по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Универа» задержала полиция в центре Москвы.

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