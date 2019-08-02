Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын начал ему врать — видео

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Телеведущий призвал подписчиков делиться своими аналогичными историями и дать ему совет по воспитанию ребенка.

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Фото, видео : Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram выложил видеоролик, в котором пожаловался своим подписчикам на своего сына Платона. По словам 36-летнего отца, мальчик начал ему иногда врать, причем по-мелочи.

«Я заметил, что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по-мелочи. — Ты как нос разбил? — А я и не видел, что у меня кровь идет. Или: — Объясни, как твои кроссовки оказались в люстре? — Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь. Смешно, да?», — написал в описании к ролику Дмитрий Шепелев.

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Мужчина считает, что виноват в это сложившейся ситуации именно он. В детстве, чтобы ему не попало от родителей за плохие оценки в школе, Дмитрий Шепелев либо ничего не рассказывал им, либо врал, так как опасался последствий.

«Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа „не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли“. Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания», — рассказал телеведущий.

Дмитрий Шепелев признался подписчикам, что пока никак не может решить эту проблему. Он отметил, что не наказывает Платона и переводит подобные ситуации в шутку, объясняя, как правильно поступить.

Телеведущий обратился к подписчикам с просьбой поделиться своими аналогичными историями и дать ем совет по воспитанию. Пользователи, в ответ отметили, что сын Дмитрия Шепелева обманывает отца абсолютно не из-за страха быть наказанным. Это говорит о том, что Платон уже прекрасно понимает, что хорошо, а что плохо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал вести аудиодневник.

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