«Роскошная!» Лариса Вербицкая показала фото 30-летней давности

, 9:23 Фото 302

Актриса поразила фанатов «вечной молодостью».

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Фото, видео : Instagram @larisa_verbitskaya

В этом году известная телеведущая — Лариса Вербицкая — отпразднует свое 60-летие. Артистка не перестает удивлять фанатов тем, как потрясающе выглядит в свои годы. На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram фото 30-летней давности. Поклонники поражены — звезда практически не изменилась с того времени.

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«Редкая фотография! „Веселые Нотки“ 1987 год. Прообраз программы „Голос. Дети“. Артисты выросли. Может быть кто-то узнает себя на фото, расскажет, как сложилась судьба?» — подписала фото знаменитость.

Instagram @larisa_verbitskaya

На снимке Ларисе Вербицкой всего 28 лет, а ее внешность практически не изменилась. Поклонники ведущей буквально готовы молиться на звезду — ведь над ней не властно время.

«Вы потрясающая, Лариса! Безумно красивы, сохранили себя, достойны, свободолюбивы, и всегда аутентичны времени! Вы просто прекрасны!»

«Роскошная женщина в любом возрасте!»

«Вы не изменились! Воплощение женственности и красоты!» — утверждают фолловеры.

Лариса Вербицкая не делает тайны из своей «вечной молодости». Ведущая делится с подписчиками секретами стройности и даже дает советы тем, кто страдает от целлюлита.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочери Ларисы Вербицкой повредили MINI Cooper.

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