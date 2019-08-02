«Роскошная!» Лариса Вербицкая показала фото 30-летней давности

В этом году известная телеведущая — Лариса Вербицкая — отпразднует свое 60-летие. Артистка не перестает удивлять фанатов тем, как потрясающе выглядит в свои годы. На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram фото 30-летней давности. Поклонники поражены — звезда практически не изменилась с того времени.

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«Редкая фотография! „Веселые Нотки“ 1987 год. Прообраз программы „Голос. Дети“. Артисты выросли. Может быть кто-то узнает себя на фото, расскажет, как сложилась судьба? » — подписала фото знаменитость.

Instagram @larisa_verbitskaya