«Роскошная!» Лариса Вербицкая показала фото 30-летней давности

В этом году известная телеведущая — Лариса Вербицкая — отпразднует свое 60-летие. Артистка не перестает удивлять фанатов тем, как потрясающе выглядит в свои годы. На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram фото 30-летней давности. Поклонники поражены — звезда практически не изменилась с того времени.
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На снимке Ларисе Вербицкой всего 28 лет, а ее внешность практически не изменилась. Поклонники ведущей буквально готовы молиться на звезду — ведь над ней не властно время.
«Вы потрясающая, Лариса! Безумно красивы, сохранили себя, достойны, свободолюбивы, и всегда аутентичны времени! Вы просто прекрасны!»
«Роскошная женщина в любом возрасте!»
«Вы не изменились! Воплощение женственности и красоты!» — утверждают фолловеры.
Лариса Вербицкая не делает тайны из своей «вечной молодости». Ведущая делится с подписчиками секретами стройности и даже дает советы тем, кто страдает от целлюлита.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочери Ларисы Вербицкой повредили MINI Cooper.