Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

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На этот раз речь идет о препятствовании предоставлению займов от американских банков, а также технической или финансовой помощи.

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Фото, видео : ТАСС/Andrew Matthews, /ZEUS

Тема:
Отравление Скрипаля 596

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций за предполагаемое использование химического оружия, когда в Великобритании в 2018 году был отравлен бывший агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В изданном указе идет речь о препятствовании предоставлению займов от американских банков, а также технической или финансовой помощи. Исключение — займы или кредиты для закупки продуктов питания или сельхозтоваров. Однако о вступлении указа в силу пока ничего не сообщается. По данным издания, он касается положений закона, предоставляющего исполнительной власти выбор ряда ограничений, которые могут быть наложены на государство, использовавшее химоружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конгрессмены публично давили на Трампа, требуя от него новых санкций в отношении России из-за так называемого дела Скрипалей.

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Отравление Скрипаля 596
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