Видео: Китай осудил выход США из ДРСМД

, 11:29 Эфирная новость 41

Эксперты считают, что действия Штатов нанесут удар по ракетно-ядерному паритету и станут началом новой гонки вооружений.

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Фото, видео : ТАСС/SpaceX Flickr, 5-tv.ru

Мир качнулся в сторону новой войны — именно так в Японии прокомментировали решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Штаты в одностороннем порядке покидают соглашение. При этом во всем обвинив Москву.

В свою очередь МИД Китая уже осудили действия США. В дипломатическом ведомстве заявили, что решение Штатов подорвет стратегический баланс в мире.

«Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении», — приводит РИА новости слова официального представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

Формальным поводом выхода США из ДРСМД стала разработка российской крылатой ракеты, ее дальность якобы превышает разрешенную договором. О последствиях разрыва договора репортаж политического обозревателя МИЦ «Известия» Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в день выхода США из ДРСМД Пхеньян вновь запустил ракеты.

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