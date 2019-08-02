Видео: Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье

Пять человек стали жертвами страшной аварии на трассе Астрахань — Ставрополь. Грузовик Renault вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автобусом Sunlong. От сильнейшего удара тяжелая машина перевернулась. Пострадали 19 пассажиров, пятнадцать из них госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети. По факту инцидента сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проводят проверку.

Первоначально сообщалось, что перед ДТП автобус останавливали сотрудники дорожной полиции и по их словам, водитель выглядел утомленным, однако следовать к месту отдыха отказался. Не исключалось, что он все-таки уснул за рулем, что и привело к трагедии. Сам мужчина погиб в момент столкновения. Однако позже появилась информация, что виновником ДТП мог быть водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль протаранил автобусную остановку на Сенной площади в Петербурге.