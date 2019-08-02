Видео: Авиация потушила крупные очаги пожаров в Сибири

Три районных аэропорта в Иркутской области и Бурятии перестали принимать рейсы из-за дыма от лесных пожаров. Это воздушные гавани городов Мама, Бодайбо и Нижнеангарск.
Тем временем из Красноярска продолжают вылетать самолеты и вертолеты, которые тушат очаги на отдаленных территориях. За сутки сброшено больше 700 тонн воды. Работа ведется в круглосуточном режиме.
Пожарным удалось потушить крупные очаги лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае. За сутки ликвидировано 25 крупных возгораний. В Красноярском крае самолеты военно-транспортной авиации выполнили восемь вылетов, сбросив на горящие леса более 330 тонн воды.
Правоохранительные органы и надзорные службы должны проанализировать связь между пожарами и бесконтрольными вырубками леса. Об этом заявил сегодня глава правительства. Он подписал поручение о конфискации орудий, которые используются для незаконного промысла.
Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с пожарами в регионе. В рамках расследования проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за прошедшие сутки в России ликвидированы 25 лесных пожаров.