Видео: Авиация потушила крупные очаги пожаров в Сибири

, 14:30 Эфирная новость 37

Специалистам МЧС удалось ликвидировать крупные очаги пожаров в Иркутской области и Красноярском крае. За последние сутки потушено 25 крупных возгораний, однако в огне по-прежнему огромная территория.

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Фото, видео : ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана", 5-tv.ru

Три районных аэропорта в Иркутской области и Бурятии перестали принимать рейсы из-за дыма от лесных пожаров. Это воздушные гавани городов Мама, Бодайбо и Нижнеангарск.

Тем временем из Красноярска продолжают вылетать самолеты и вертолеты, которые тушат очаги на отдаленных территориях. За сутки сброшено больше 700 тонн воды. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Пожарным удалось потушить крупные очаги лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае. За сутки ликвидировано 25 крупных возгораний. В Красноярском крае самолеты военно-транспортной авиации выполнили восемь вылетов, сбросив на горящие леса более 330 тонн воды.

«Взлетели в заданное время в заданный район, обнаружили очаги возгорания, построили боевой путь. Зашли на цель, снизились до заданной высоты и, считаю, что выполнили поставленную задачу», рассказал командир экипажа Ил-76 Андрей Черных.

Правоохранительные органы и надзорные службы должны проанализировать связь между пожарами и бесконтрольными вырубками леса. Об этом заявил сегодня глава правительства. Он подписал поручение о конфискации орудий, которые используются для незаконного промысла.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем любая техника — изымались, то есть, конфисковывались в доход бюджета. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям», — заявил премьер-министр.

Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с пожарами в регионе. В рамках расследования проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за прошедшие сутки в России ликвидированы 25 лесных пожаров.

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