«Это же шедевр!»: В сети обсуждают клип «Зверей» на новую песню «Котенок»

Популярная российская группа «Звери» презентовала клип на новую песню «Котенок». Видео опубликовано на официальном канале музыкального коллектива на YouTube.

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Сюжет ролика представляет собой череду кошмарных снов главного героя, роль которого исполняет сам солист группы Роман Билык. Каждый раз исполнитель видит во сне, как возлюбленная убивает его или, наоборот, как он нападает на свою избранницу. После этого музыкант в ужасе просыпается.

Поклонники творчества «Зверей» высоко оценили задумку видео, автор которой — сам Билык. В комментариях они отметили, что клип на песню «Котенок» — одна из лучших работ коллектива за последнее время. Больше всего пользователям понравилась одна из заключительных сцен ролика, где солист исполняет страстный танец со своей возлюбленной, которая в один момент превращается из милого «котенка» в беспощадную убийцу и выталкивает ногой своего избранника из окна.

«Это ужасно прекрасно. Завораживает, интригует…»

«Боже, что я только что увидела? Это же шедевр! „Звери“, как всегда, не перестают удивлять своими клипами, которые похожи на мини фильмы».

«Звери не стоят на месте, и это здорово! Один из лучших клипов за последние годы, я считаю. Спасибо вам, кайфанула!»

«Танец — просто секс в одежде. Клип шикарен! Песня любимая», — отметили комментаторы.

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