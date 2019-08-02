Видео: Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома

Американская певица Лана Дель Рей, спустя два года молчания, наконец, порадовала поклонников анонсом нового альбома. Norman Fucking Rockwell опубликуют на различных ресурсах 30 августа 2019 года.

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Знаменитость продемонстрировала фанатам в Тwitter обложку нового альбома — художественный арт, обработанный винтажными фильтрами, с вставками из комиксов. В альбоме будет 14 свежих музыкальных композиций. Лана Дель Рей также поделилась тизером, в котором можно услышать отрывки из новых песен и увидеть кадры будущих клипов певицы.

Поклонники артистки обезумели от долгожданной новости и поспешили поделиться радостью друг с другом.

«Я думал, мы никогда не дождемся!»

«Это я каждый день молился об этом альбоме!»

«Мы ждали целую вечность!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лана Дель Рей и Джаред Лето сыграли отвязных влюбленных в рекламе Gucci.