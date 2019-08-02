Видео: Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома

, 11:16 Видео 24

Певица также порадовала фанатов кадрами из будущих клипов.

Фото, видео : Instagram @lanadelrey

Американская певица Лана Дель Рей, спустя два года молчания, наконец, порадовала поклонников анонсом нового альбома. Norman Fucking Rockwell опубликуют на различных ресурсах 30 августа 2019 года.

Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

Знаменитость продемонстрировала фанатам в Тwitter обложку нового альбома — художественный арт, обработанный винтажными фильтрами, с вставками из комиксов. В альбоме будет 14 свежих музыкальных композиций. Лана Дель Рей также поделилась тизером, в котором можно услышать отрывки из новых песен и увидеть кадры будущих клипов певицы.

Поклонники артистки обезумели от долгожданной новости и поспешили поделиться радостью друг с другом.

«Я думал, мы никогда не дождемся!»

«Это я каждый день молился об этом альбоме!»

«Мы ждали целую вечность!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лана Дель Рей и Джаред Лето сыграли отвязных влюбленных в рекламе Gucci.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

Последние новости

11:16
Видео: Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома
11:09
Видео: В Приамурье подтоплено 39 населенных пунктов
10:59
22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
10:53
Фото: Автомобиль протаранил автобусную остановку на Сенной площади в Петербурге
10:49
Видео: Цех по обработке шерсти полыхает во Владикавказе
10:39
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

Сейчас читают

«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо
Кети Топурия в мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу — фото
«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги