«Нонсенс!»: Эксперт прокомментировал ролик с «пьяным лжегаишником»

, 17:06 Эксклюзивное интервью 31

Главной задачей авторов видео было собрать как можно больше просмотров, воздействовав на психику людей, считает координатор движения «Общество Синих ведерок» Петр Шкуматов.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Сухоруков, Пятый канал

Главной задачей актера московского театра «Современник» Дмитрия Смолева, который изобразил «пьяного лжегаишника», было собрать как можно больше просмотров, эксплуатируя уязвимую психику людей, поскольку образ асоциального сотрудника ГИБДД сейчас никак не вяжется с реальностью. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил координатор движения «Общество Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Некоторое время назад в сети появился ролик, где мужчина разговаривает с якобы вусмерть пьяным сотрудником ДПС. Однако в результате оказалось, что это вовсе не представитель ведомства, а артист. Сейчас его задержали и возбудили административные дела по статьям «незаконное ношение форменной одежды» и «мелкое хулиганство». Суд назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток.

«Условно говоря, асоциальное поведение полицейского — это нонсенс. Когда появляется такой ролик, на контрасте у людей возникают шаблоны 15-летней давности. За счет этого ролик набирает популярность. Люди, которые эксплуатируют эти уязвимости в психике граждан, делают это, чтобы собрать миллион просмотров», — считает Шкуматов.

По его мнению, в ближайшие годы мир будет буквально утопать в фейковых видео, а данный арест актера вряд ли разрешит столь глубокую проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео с «пьяным лжегаишником» сочли достойным уголовного дела. Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин заявил, что выходка артиста сама по себе омерзительна.

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