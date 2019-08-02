Видео: Неизвестное существо покусало Волочкову во время отдыха в Греции

Нападение на Анастасию Волочкову произошло в Средиземном море. Злополучный момент оператор запечатлел на камеру, пока балерина восторгалась отдыхом на греческом курорте: особенно тем безлюдным местечком, где она остановилась.

Анастасия Волочкова в Греции. Instagram @volochkova_art

Как только Волочкова закончила говорить и пустилась вплавь, что-то пошло не так. Громкий крик балерины нарушил тишину.

Как сообщает сайт KP.RU, балерина третьи сутки беззаботно отдыхает на частной вилле у друзей. Роскошный особняк у самого моря, окруженный тремя рядами пальм, хорошо скрыт от посторонних глаз. Однако Анастасия не смогла полностью отказаться от публичной жизни и вскоре рассказала о неприятном казусе подписчикам.

«Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: нет. Вы спросите, наверно: „Что на этот раз?“. Я не знаю, кто меня укусил…» , — подписала ролик балерина.

Но, видимо, зверь оказался не так страшен. Уже через несколько часов Волочкова делала бодрые махи у станка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Авг 2019 в 5:34 PDT

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