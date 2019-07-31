Сестра популярной российской телеведущей Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, где поразмышляла о шрамах, которые появляются у человека на протяжении жизни. С одной стороны, они учат людей быть сильнее, с другой — постоянно напоминают о произошедшем, отметила девушка.

Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

« Шрам — это место, которое после заживления становится крепче, чем вся остальная кожа». Это цитата от мамули… Что-то в этом есть… Вот только шрам — это также ежедневное напоминание о случившемся », — написала теледива.

Подписчики Анны решили, что своими словами она намекнула на ссору со знаменитой родственницей, от которой никак не может отойти. В январе 2019 года девушки вместе отправились отдыхать на горнолыжный курорт Куршевель, а вернулись оттуда по отдельности. По слухам, Ольга обиделась на свою сестру за то, что та выложила фото в соцсеть, предварительно с ней не согласовав.

Instagram @annabuzova