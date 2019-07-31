Сестра популярной российской телеведущей Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, где поразмышляла о шрамах, которые появляются у человека на протяжении жизни. С одной стороны, они учат людей быть сильнее, с другой — постоянно напоминают о произошедшем, отметила девушка.
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Подписчики Анны решили, что своими словами она намекнула на ссору со знаменитой родственницей, от которой никак не может отойти. В январе 2019 года девушки вместе отправились отдыхать на горнолыжный курорт Куршевель, а вернулись оттуда по отдельности. По слухам, Ольга обиделась на свою сестру за то, что та выложила фото в соцсеть, предварительно с ней не согласовав.
В комментариях к публикации фанаты стали интересоваться, общаются ли девушки друг с другом сейчас и пытались узнать истинные причины конфликта.
«Только сейчас узнала, что сестры поругались… Если не сложно, в двух словах расскажите…»
«С Олей так и не общаетесь?»
«Помиритесь вы, родные сестры! А это самое родное и самое близкое, что есть после мамы!»
«Про Ольгу пост?» — спрашивали пользователи.
Однако Анна решила никак не комментировать предположения подписчиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Бузова решила стать певицей.