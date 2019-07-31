«Шрам — напоминание о случившемся»: Анна Бузова намекнула на ссору с сестрой

, 7:14 Фото 126

Родственницы повздорили еще в январе после отдыха в Куршевеле.

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Фото, видео : Instagram @buzova86, @annabuzova

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Ольга Бузова 536

Сестра популярной российской телеведущей Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, где поразмышляла о шрамах, которые появляются у человека на протяжении жизни. С одной стороны, они учат людей быть сильнее, с другой — постоянно напоминают о произошедшем, отметила девушка.

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«Шрам — это место, которое после заживления становится крепче, чем вся остальная кожа». Это цитата от мамули… Что-то в этом есть… Вот только шрам — это также ежедневное напоминание о случившемся», — написала теледива.

Подписчики Анны решили, что своими словами она намекнула на ссору со знаменитой родственницей, от которой никак не может отойти. В январе 2019 года девушки вместе отправились отдыхать на горнолыжный курорт Куршевель, а вернулись оттуда по отдельности. По слухам, Ольга обиделась на свою сестру за то, что та выложила фото в соцсеть, предварительно с ней не согласовав.

Instagram @annabuzova

В комментариях к публикации фанаты стали интересоваться, общаются ли девушки друг с другом сейчас и пытались узнать истинные причины конфликта.

«Только сейчас узнала, что сестры поругались… Если не сложно, в двух словах расскажите…»

«С Олей так и не общаетесь?»

«Помиритесь вы, родные сестры! А это самое родное и самое близкое, что есть после мамы!»

«Про Ольгу пост?» — спрашивали пользователи.

Однако Анна решила никак не комментировать предположения подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Бузова решила стать певицей.

Тема:
Ольга Бузова 536
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