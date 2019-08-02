Семилетняя девочка погибла, 12-летний мальчик пострадал в ДТП под Петербургом

В результате аварии на внутренней стороне кольцевой автомобильной дороги в районе города Мурино Ленинградской области погибла семилетняя девочка. 12-летний мальчик и 60-летний мужчина получили травмы средней степени тяжести.
ДТП произошло у съезда на улицу Руставели, когда водитель Mazda с детьми в салоне начал движение задним ходом в крайней правой полосе. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Газель».
По словам очевидцев, удар был такой силы, что его звук услышали жильцы соседних домов. На кадрах видно, что задняя часть иномарки стала практически полностью всмятку.
На место трагедии прибыл вертолет Национальной службы санитарной авиации. Проезжавший мимо водитель рассказал, что медики «откачивают ребенка».
По информации ГИБДД, погибшая девочка вопреки требованиям безопасности перед роковой аварией ехала в машине вне специального детского фиксирующего кресла.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять человек стали жертвами страшной аварии на трассе Астрахань — Ставрополь, где грузовик вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автобусом.