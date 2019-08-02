Семилетняя девочка погибла, 12-летний мальчик пострадал в ДТП под Петербургом

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Звук от столкновения автомобилей слышали жильцы соседних домов.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

В результате аварии на внутренней стороне кольцевой автомобильной дороги в районе города Мурино Ленинградской области погибла семилетняя девочка. 12-летний мальчик и 60-летний мужчина получили травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло у съезда на улицу Руставели, когда водитель Mazda с детьми в салоне начал движение задним ходом в крайней правой полосе. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Газель».

По словам очевидцев, удар был такой силы, что его звук услышали жильцы соседних домов. На кадрах видно, что задняя часть иномарки стала практически полностью всмятку.

ВКонтакте @spb_today

На место трагедии прибыл вертолет Национальной службы санитарной авиации. Проезжавший мимо водитель рассказал, что медики «откачивают ребенка».

По информации ГИБДД, погибшая девочка вопреки требованиям безопасности перед роковой аварией ехала в машине вне специального детского фиксирующего кресла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять человек стали жертвами страшной аварии на трассе Астрахань — Ставрополь, где грузовик вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автобусом.

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