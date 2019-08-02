Видео: Анита Цой станцевала в костюме пчелы и «ужалила» посетителей ТЦ

, 18:51 Видео 25

Певица выполняла задание Екатерины Ходжаевой, которая вызвала ее на баттл.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Известная российская певица Анита Цой приняла вызов на баттл от блогера Екатериной Ходжаевой. Согласно придуманным правилам, знаменитости должны поочередно выбирать задания друг для друга и выполнять их. Чтобы победить, каждая соперница старалась придумать для своей оппонентки наиболее сложное и необычное поручение, которое она отказалась бы выполнять. Однако участницы поединка не были готовы сдаваться и дошли до шестого раунда.

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак

Новое задание для Аниты Цой звучало так: «В костюме пчелы опылить цветы на глазах прохожих, затем их ужалить и умереть». Чтобы его выполнить, артистка отправилась в столичный торговый центр, примерила на себя костюм пчелы и исполнила танец перед незнакомой парой. Она вручила молодому человеку букет ромашек, сделала вид, что опыляет цветы, а после «ужалила» мужчину. Как и было предписано в задании, после танца Цой свалилась на пол, изображая свою гибель.

Пара, перед которой певица исполнила свой номер, не могла сдержать смех. Поклонники разделили эмоции молодых людей. Под видео с танцем Аниты Цой подписчики оставили множество комментариев, в которых подчеркнули, что ролик теледивы их очень позабавил.

«Вы очень отчаянный и смелый человек!»

«Вот Цойчиха коры травит! По больше таких позитивных смелых старушек! Супер!»

«Катаюсь по полу от смеха!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой стала уборщицей на фудкорте.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +11°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

19:01
Барецкий рассказал о переживаниях Матильды после развода со Шнуром
18:51
Видео: Анита Цой станцевала в костюме пчелы и «ужалила» посетителей ТЦ
18:41
«Маруся стонала»: Мать трехлетней девочки обвинила московских врачей в ее гибели
18:30
«Мужчина любит глазами»: Жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом
18:23
Элла Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
18:14
Деньги россиян могут улететь в YouTube

Сейчас читают

«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют
Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги