Видео: Анита Цой станцевала в костюме пчелы и «ужалила» посетителей ТЦ

Известная российская певица Анита Цой приняла вызов на баттл от блогера Екатериной Ходжаевой. Согласно придуманным правилам, знаменитости должны поочередно выбирать задания друг для друга и выполнять их. Чтобы победить, каждая соперница старалась придумать для своей оппонентки наиболее сложное и необычное поручение, которое она отказалась бы выполнять. Однако участницы поединка не были готовы сдаваться и дошли до шестого раунда.

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Новое задание для Аниты Цой звучало так: «В костюме пчелы опылить цветы на глазах прохожих, затем их ужалить и умереть». Чтобы его выполнить, артистка отправилась в столичный торговый центр, примерила на себя костюм пчелы и исполнила танец перед незнакомой парой. Она вручила молодому человеку букет ромашек, сделала вид, что опыляет цветы, а после «ужалила» мужчину. Как и было предписано в задании, после танца Цой свалилась на пол, изображая свою гибель.

Пара, перед которой певица исполнила свой номер, не могла сдержать смех. Поклонники разделили эмоции молодых людей. Под видео с танцем Аниты Цой подписчики оставили множество комментариев, в которых подчеркнули, что ролик теледивы их очень позабавил.

«Вы очень отчаянный и смелый человек!»

«Вот Цойчиха коры травит! По больше таких позитивных смелых старушек! Супер!»

«Катаюсь по полу от смеха!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой стала уборщицей на фудкорте.