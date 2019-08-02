Звезда «Папиных дочек» рассказала, как назвала младшего сына

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Дарья Мельникова ранее шутила, что оба ее наследника получили имя Артур.

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова, прославившаяся ролью в сериале «Папины дочки», рассекретила имя младшего сына в своем последнем интервью. Мальчик появился на свет еще 14 декабря 2018 года, и с тех пор звезда держала в тайне имя своего наследника.

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Однажды она пошутила, что назвала младенца в честь старшего брата – Артуром. Однако сейчас выяснилось, что его настоящее имя Марк, пишет Teleprogramma.pro. Для того чтобы уделять много времени своей семье, артистка ушла в полноценный декрет.

«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — отметила Мельникова.

Актриса вышла замуж за артиста Артура Смольянинова в 2013 году. В браке у знаменитостей родилось двое детей. Старшему – Артуру – сейчас три года, а младшему – Марку – только семь месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артур Смольянинов, воспитывающий вместе с  актрисой Дарьей Мельниковойдвух сыновей, готов завести еще и «папину дочку».

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