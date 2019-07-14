Артур Смольянинов готов завести «папину дочку» с Дарьей Мельниковой

, 10:11 492

Отвечая на вопросы поклонников, актер, у которого уже есть двое сыновей, признался, что не против увеличения семьи.

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Актер театра и кино Артур Смольянинов, воспитывающий вместе с женой — актрисой Дарьей Мельниковой — двух сыновей, готов завести еще и «папину дочку». Это выяснилось в процессе ответов на вопросы, которые задавали супругу звезды сериала «Папины дочки» поклонники в Instagram. Общение с подписчиками организовала в социальной сети сама Дарья.

На вопрос поклонников, планирует ли пара еще детей, от главы звездного семейства был получен сначала несколько расплывчатый ответ.

«Это как Бог даст», — сказал Артур.

Instagram @melnikovadsh

А на вопрос, если родится девочка, хотел бы он, чтобы она была «папина дочка», не артист уже ответил утвердительно.

«Ну, это неизбежно будет, я думаю, хочу я этого или нет», — заявил Смольянинов.

Как пишет Teleprogramma.pro, по всему видно, что киноактер — примерный семьянин и очень заботливый отец. Даже во время записи ответов на вопросы, он продолжал играть со старшим сыном Артуром-младшим, которому сейчас три с половиной года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дарья Мельникова рассказывала, что муж очень помогает ей справляться и с малышами, и с домашними делами.

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