«Эффектно!» Валерия в красных колготках восхитила подписчиков

Певица Валерия не устает удивлять поклонников. В 51 год артистка выглядит очень молодо и модно одевается. Недавно знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, на которой она предстала в стильном осеннем наряде: черное пальто, клетчатая длинная юбка с разрезом и красные колготки с ботильонами такого же цвета. Погода за окном вынуждает одеваться соответствующе.

Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» 13 миллионов рублей

«Снова аэропорт. Фото сегодняшнего утра, хотя можно подумать, что архивное — нельзя в августе быть так одетым», — подписала снимок Валерия.

Instagram @valeriya