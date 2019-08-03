«Эффектно!» Валерия в красных колготках восхитила подписчиков

Певица Валерия не устает удивлять поклонников. В 51 год артистка выглядит очень молодо и модно одевается. Недавно знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, на которой она предстала в стильном осеннем наряде: черное пальто, клетчатая длинная юбка с разрезом и красные колготки с ботильонами такого же цвета. Погода за окном вынуждает одеваться соответствующе.
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«Снова аэропорт. Фото сегодняшнего утра, хотя можно подумать, что архивное — нельзя в августе быть так одетым», — подписала снимок Валерия.
Поклонники пришли в восторг от яркого образа певицы и оставили ей множество комплиментов:
«Эффектно!»
«Какой образ, вау»;
«Умница, красавица и голос божественный»
«Валерия, вы такая красивая, похожа на куколку», — написали фолловеры.
А некоторые фанаты позвали певицу к себе в гости — греться:
«Лерочка, прилетайте в Одессу. У нас настоящее лето, море, солнце…»
«Приезжайте в Узбекистан погреться, у нас очень тепло».
Ранее 5-tv.ru сообщал поклонники высоко оценили фигуру Валерии в легкомысленном халатике.