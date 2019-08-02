МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД

Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель министерства иностранных дел страны отметил, что прекращение действия ДРСМД, который обеспечивает стабильность и безопасность в Европе, ведет к подрыву « международной системы контроля над вооружениями ».

Франция сожалеет о принятом решении американскими властями. И призывает Россию и США продлить далее 2021 года действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщают «Известия».

В МИД Пятой республики особо подчеркнули, что этот документ долгие годы являлся «центральным элементом европейской безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день выхода США из ДРСМД Пхеньян вновь запустил ракеты.