Видео: Лолита Милявская нарастила волосы после развода

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Звезда отметила, что не настроена серьезно экспериментировать со своей внешностью, однако прическу все-таки слегка изменила.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @lolitamilyavskaya

Российская эстрадная певица Лолита Милявская после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым заговорила о том, как на женщин влияет разрыв отношений. По словам звезды, после неприятностей в личной жизни, многие представительницы слабого пола начинают менять имидж: делают новую прическу, стрижку или красят волосы.

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Сама артистка тоже через это прошла. Однажды из-за стресса она даже побрилась налысо. Однако теперь Лолита уверена, что смена образа никак не поможет успокоить душевные раны.

«Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чем! Не буду менять себя!» — заявила знаменитость на своей странице Instagram.

Впрочем, несмотря на свои убеждения, исполнительница все-таки решила слега изменить прическу. Звезда нарастила волосы и вплела в волосы седую прядь. Певица осталась довольна результатом. По ее словам, густые волосы добавляют шарм любой женщине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита прояснила ситуацию с пятым разводом.

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