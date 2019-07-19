«Пыль надо стирать с отношений»: Лолита прояснила ситуацию с пятым разводом

Объявление Лолиты Милявской о разрыве со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым не на шутку обеспокоило ее поклонников. 55-летнюю певицу искренне любит публика и за ее творчество, и за личные качества, например, искренность и естественность.

Прибыв в Юрмалу на музыкальный фестиваль, чтобы представить премьеру своей песни «Папа», артистке не удалось избежать вопросов о разводе с Ивановым, однако ее ответ вновь обескуражил фанатов.

« Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод », — рассказала она KP.RU, добавив, что « это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений ».

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Спросили у Лолиты и про ее отношение к брачным контрактам. По словам звезды, она давно себя обезопасила подобным соглашением.

Ранее Лолита рассказала о новой песне «Папа», которую она привезла на фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».