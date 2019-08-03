Три человека погибли в жутком ДТП в Ленинградской области. Авария произошла утром в субботу, 3 августа, на трассе А-114 в Бокситогорском районе у отворота на деревню Самойлово.

Как стало известно 5-tv.ru, 27-летний житель Вологодской области, управлявший Skoda Octavia, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом «КАМАЗ». В результате мощного удара чешская легковушка практически полностью оказалась под большегрузом.

Прибывшие на место происшествия оперативные службы были вынуждены вызвать автокран, чтобы извлечь искореженный кузов Skoda из-под «КАМАЗа». Позднее в легковушке были обнаружены тела трех погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семилетняя девочка погибла, 12-летний мальчик пострадал в ДТП под Петербургом.