В сети раскритиковали мать жениха, нарядившуюся на свадьбу сына, как невеста

, 10:21 Фото 267

В интернете появился снимок с церемонии бракосочетания пары, который вызвал бурные обсуждения пользователей.

Фото : www.globallookpress.com /scully

На сайте Reddit в треде «Свекровь в дикой природе» появилась фотография со свадебной церемонии, которая вызвала бурные обсуждения пользователей. На кадре запечатлены гости торжества, а в центре снимка — влюбленная пара. По правую руку от жениха на фото позирует невеста, а по левую — его мать.

Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Как можно заметить на фото, женщины выбрали для мероприятия идентичные наряды. Невеста появилась на церемонии в длинном белом кружевном платье с глубоким декольте, а будущая свекровь полностью повторила ее образ. Пользователи не оценили идею матери жениха одеться так же, как ее будущая сноха. Они предположили, что женщина специально так нарядилась, чтобы затмить невесту своей красотой, и разразились критикой в ее адрес.

 «Честно говоря, она настолько похожа на невесту, что создается ощущение, будто у жениха две жены».

«Мать жениха даже не представляет, насколько она не права».

«Неприятно смотреть», — цитируют РИА Новости комментаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадебное платье Регины Тодоренко раскритиковали в соцсетях. 

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Последние новости

11:43
«Он ей быстро надоест»: Рустам Солнцев не верит в будущее отношений Собчак и Богомолова
11:29
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
11:14
«Для зрителей вы — муж и жена»: Мария Порошина выложила фото с Ярославом Бойко
11:04
Сколько получает Зеленский на посту президента Украины?
10:44
Видео: Стены дома под Владимиром рухнули после взрыва газа
10:21
В сети раскритиковали мать жениха, нарядившуюся на свадьбу сына, как невеста

Сейчас читают

«Приезжайте, вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга
Три человека погибли в жутком ДТП в Ленинградской области — фото
Самые сильные женщины: Кому из знаменитостей покровительствуют звезды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги