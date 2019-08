В сети раскритиковали мать жениха, нарядившуюся на свадьбу сына, как невеста

На сайте Reddit в треде «Свекровь в дикой природе» появилась фотография со свадебной церемонии, которая вызвала бурные обсуждения пользователей. На кадре запечатлены гости торжества, а в центре снимка — влюбленная пара. По правую руку от жениха на фото позирует невеста, а по левую — его мать.

Как можно заметить на фото, женщины выбрали для мероприятия идентичные наряды. Невеста появилась на церемонии в длинном белом кружевном платье с глубоким декольте, а будущая свекровь полностью повторила ее образ. Пользователи не оценили идею матери жениха одеться так же, как ее будущая сноха. Они предположили, что женщина специально так нарядилась, чтобы затмить невесту своей красотой, и разразились критикой в ее адрес.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo'https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB