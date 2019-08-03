Сколько получает Зеленский на посту президента Украины?

Владимир Зеленский на посту президента Украины получает 28 тысяч гривен (70 тысяч 871 рубль по курсу ЦБ РФ на 3 августа — Прим.ред.) в месяц без вычета налогов. После выплаты «подоходного» украинский лидер получает на руки на пять тысяч 460 гривен меньше (13 тысяч 819 рублей по курсу ЦБ РФ на 3 августа — Прим.ред.), сообщает URA.RU.

« Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобного) президенту Украины не установлено », — говорится в сообщении управделами президента Незалежной.

Стоит отметить, что аналогичную зарплату получал и предшественник действующего президента Украины Петр Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не отпустил шефа своего офиса Богдана в отставку.