Сколько получает Зеленский на посту президента Украины?

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Известно, что зарплата действующего украинского лидера не превышает заработок его предшественника Петра Порошенко.

Фото : ТАСС/ZEUS

Тема:
Украинский кризис 93

Владимир Зеленский на посту президента Украины получает 28 тысяч гривен (70 тысяч 871 рубль по курсу ЦБ РФ на 3 августа — Прим.ред.) в месяц без вычета налогов. После выплаты «подоходного» украинский лидер получает на руки на пять тысяч 460 гривен меньше (13 тысяч 819 рублей по курсу ЦБ РФ на 3 августа — Прим.ред.), сообщает URA.RU.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобного) президенту Украины не установлено», — говорится в сообщении управделами президента Незалежной.

Стоит отметить, что аналогичную зарплату получал и предшественник действующего президента Украины Петр Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не отпустил шефа своего офиса Богдана в отставку.

Тема:
Украинский кризис 93
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