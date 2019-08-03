Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имена звездных участников парусной регаты

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали список участников благотворительной парусной регаты, которая состоится 9 августа 2019 года в городе Каусе в графстве Айл-оф-Уайт. Вместе с супругами за главный трофей соревнований — Королевский кубок — поборются путешественник Беар Гриллс, комик Джон Бишоп и двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Хелен Гловер, пишет Teleprogramma.pro.

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Герцог и герцогиня Кембриджские на состязаниях будут выступать друг против друга. Уильям будет управлять яхтой под именем благотворительного фонда Child Bereavement UK, который основала его мать принцесса Диана. А его супруга планирует соревноваться на судне, представляющем Королевский благотворительный фонд.

Парусная регата — ежегодное мероприятие, организуемое с целью собрать средства на благотворительность. Победителю состязаний достанется Королевский кубок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол.