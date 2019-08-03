Соседи затопили квартиру художника Никаса Сафронова, где хранились картины

, 15:06 534

Ущерб, нанесенный произведениям искусства, в настоящий момент устанавливается.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Соседи затопили квартиру заслуженного художника России Никаса Сафронова в Брюсовом переулке в Москве, где хранятся более 200 картин и сделан шикарный дорогостоящий ремонт. Как стало известно 5-tv.ru, коммунальный инцидент произошел ночью в субботу, 3 августа.

Авария была устранена только к полудню. В настоящий момент устанавливается ущерб, нанесенный произведениям искусства, которые хранились в жилище художника.

«Картины пытаемся сушить, рамочки испорчены, ремонт будет большой, будем как-то разбираться с ней», — цитирует Никаса Сафронова Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Никас Сафронов опубликовал фото посвежевшей Ларисы Долиной. Певица пришла в гости к знаменитому художнику, чтобы забрать свой портрет.

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Соседи затопили квартиру художника Никаса Сафронова, где хранились картины

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