Никас Сафронов опубликовал фото посвежевшей Ларисы Долиной

Известный российский художник Никас Сафронов опубликовал в своем Instagram пару новых снимков похудевшей и явно посвежевшей певицы Ларисы Долиной.
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Как сообщил знаменитый художник, певица зашла к нему на днях, чтобы забрать свой портрет.
Пользователи отмечают, что 63-летняя народная артистка России в цветастом летнем платье без рукавов и высоких черных босоножках на каблуке выглядит помолодевшей по сравнению с недавним непростым периодом своей жизни.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Долина рассталась с мужем Ильей Спицыным после 20 лет совместной жизни, а кроме того, врачи нее диагностировали у нее болезнь суставов. В результате певица какое-то время почти не появлялась на публике и сильно располнела, поскольку физические нагрузки ей противопоказаны.