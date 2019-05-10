Никас Сафронов опубликовал фото посвежевшей Ларисы Долиной

Известный российский художник Никас Сафронов опубликовал в своем Instagram пару новых снимков похудевшей и явно посвежевшей певицы Ларисы Долиной.

Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!

Как сообщил знаменитый художник, певица зашла к нему на днях, чтобы забрать свой портрет.

Instagram @safronov_nikas

Пользователи отмечают, что 63-летняя народная артистка России в цветастом летнем платье без рукавов и высоких черных босоножках на каблуке выглядит помолодевшей по сравнению с недавним непростым периодом своей жизни.

Instagram @safronov_nikas

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Долина рассталась с мужем Ильей Спицыным после 20 лет совместной жизни, а кроме того, врачи нее диагностировали у нее болезнь суставов. В результате певица какое-то время почти не появлялась на публике и сильно располнела, поскольку физические нагрузки ей противопоказаны.