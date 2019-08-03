Жена Дмитрия Тарасова философски ответила хейтерам по поводу своих губ

, 19:09 Фото 12

Анастасию Костенко прозвали мультяшной русалкой.

Фото : Instagram @kostenko.94

Супруга полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко не растерялась и ответила на критику подписчиков в Instagram, заподозривших ее в излишней страсти к пластической хирургии.

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Дело в том, что хейтеры привели достаточно обидное сравнение 25-летней девушки с существом женского пола из известного мультфильма «В синем море, в белой пене».

Instagram @kostenko.94

Анастасия разместила глубокомысленное изречение неизвестного автора: «Человек, осуждающий внешность других людей — ничтожество», и подписала:

«Согласна с каждым словом».

Instagram @kostenko.94

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как критики Костенко обратили внимание на ее неестественную мимику, пустые «рыбьи» глаза, накаченные губы, «кукольный» макияж, что, по их мнению, превратило ее в мультяшную русалку.

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