«Четыре часа лилась вода!» — Никас Сафронов о затопившей его квартиру соседке

, 22:03 Эксклюзивное интервью 23

Художник оценивает ущерб в десятки миллионов рублей и намерен судиться с женщиной.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов рассказал и показал 5-tv.ru, во что превратились редкие книги и картины, хранящиеся в его московской квартире в Брюсовом переулке, после потопа из-за нерадивой соседки этажом выше.

«Четыре часа лилась вода, она даже не почесалась, не позвонила, не сообщила. Звонила в службу, как она говорит, а они не ехали», — сказал расстроенный деятель искусств.

Когда все же воду удалось перекрыть, женщина наотрез отказалась помогать спасать залитые предметы с формулировкой, что ей «нельзя таскать тяжести» и она «пошла спать».

«Отнеслась к этому по-хамски, всех нас послала подальше, заперлась», — поделился он эмоциями, назвав соседку «бесчувственным животным».

По оценкам Сафронова, нанесенный ущерб его имуществу, включая испорченный дорогостоящий ремонт, составляет «десятки миллионов рублей».

Теперь, по его словам, все ценные предметы необходимо сушить и реставрировать — «ремонт будет большой».

Художник из-за этой «ужасающей истории» намерен подать на соседку в суд.

«Обидно, что такие свиньи живут рядом с тобой», — подытожил Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этой квартире Никаса Сафронова хранилось более 200 картин, редкие книги по искусству и многие другие художественные ценности.

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