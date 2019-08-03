Фото: 40-летняя жена Меладзе не постеснялась опубликовать селфи без макияжа

После фестиваля «Жара», который завершился в Баку несколько дней назад, жена Валерия Меладзе Альбина Джанбаева отправилась отдыхать от светской суеты в Испанию.

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В своем Instagram бывшая солистка группы «ВИА Гра» поделилась парой селфи, сделанных в городе Санкти-Петри. На снимках певица в белоснежном ажурном наряде, без макияжа выглядит расслабленной и умиротворенной.

«Планы на день: сиеста», — подписала фото Альбина.

Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники в комментариях восхищаются, что 40-летняя певица не стесняется публиковать снимки, на которых видны первые морщинки и как свежо она выглядит без слоя косметики на лице.

«Смело! Без мэйка и без фильтров».

«Альбиночка, вы без макияжа еще моложе выглядите, и так же красивы, как и с ним», — пишут фанаты.

А один из них даже посвятил Джанбаевой стих:

«Правдивая Альбина!

Я уважаю Вас…

И ценят Вас мужчины

За жизнь без приукрас».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Альбина Джанбаева показала подписчикам повзрослевшего сына Валерия Меладзе — Константина. На видео 15-летний подросток ведет катер.