Какой праздник 4 августа и что важно сделать в этот день?

В воскресенье, 4 августа, отмечается несколько профессиональных и православных праздников.

Например, в пиковый период отпускного сезона в первое воскресенье августа по традиции отмечается День железнодорожника. К слову, железнодорожный транспорт в России один из крупнейших в мире и занимает третье место после США и Китая. Развернутая протяженность составляет 124 тысячи километров полотна.

Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

День работников этой отрасли был учрежден более ста лет назад. После Революции 1917 года он был отменен и вернулся в 1936 году. Отмечается он во всех странах бывшего соцлагеря. А у тех, кто сейчас в пути есть повод лично высказать пожелания работникам данной отрасли или, например, выпить за них бокал игристого шампанского, день которого также отмечается 4 августа.

Самой большой популярностью шампанское начало пользоваться в XIX веке, когда всему миру была открыта тайна создания напитка с волшебными пузырьками. Название напитка пошло от провинции Шампань во Франции, где по сей день выпускают один из самых дорогих и вкусных его видов.

Православные отмечают сегодня день памяти Марии Магдалены. Это христианская святая, ставшая вечной ученице и спутницей Иисуса Христа. Она вела грешную жизнь на земле, а после того, как он изгнал из нее бесов, излечилась и последовала за ним и Девой Марией. В этот день важно молить о прощении за свои грехи, избавлении от искушений и пороков, а также о защите от сглаза, проклятий и порчи.

На Руси в этот день было принято ходить за ягодами. Целебной считалась собранная 4 августа черная смородина, но важно было идти по ягоды только после службы в храме.

В этот день считалось, что нельзя сквернословить и заниматься тяжелой работой, особенно в поле, иначе может ударить молния. А вот дома стоит пройтись по углам веником и смести паутину с окон, что защитит от темных сил и напастей.

Именины сегодня празднуют: Мария, Михаил и Алексей.

Знаменательные события дня:

День рождения сегодня празднуют — 44-й президент США Барак Обама, джазовый гений и обладатель премии «Эмми» Луи Армстронг, российский музыкант Глеб Самойлов, актриса Ольга Литвинова, дизайнер Луи Виттон.

На островах Кука сегодня отмечают День конституции, в США — День береговой охраны.

В этот день:

В 1662 году в России произошел «Медный бунт», который произошел после реформы правительства царя Алексея Михайловича. Выпуск медных денег увеличил рост вхождения фальшивых монет, что привело к разорению тех, кто получал жалование деньгами. В восстании, которое было жестоко подавлено, приняли участие около десяти тысяч человек. В через год медные деньги были отменены.

В 1777 году в Лондоне состоялось открытие первого в мире цирка. В первом театрализованном представлении зрителям показали живые пирамиды из наездников. Постепенно программа усложнялась и совершенствовалась. В нее стали включаться музыкальные сюжеты, феерии, плясуны на канате, клоуны и акробаты.

В 1914 году Великобритания объявила войну Германии. Королевство выставило немецкому правительству ультиматум о прекращении нарушения границ Бельгии. Однако ко времени он не был исполнен и начались военные действия, которые положили начало Первой мировой войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о событиях, приметах и праздниках 3 августа.