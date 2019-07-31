Видео: В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

, 15:31 Эфирная новость 45

2 февраля Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

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Фото, видео : US Navy / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

США официально выходят из российско-американского договора «О ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). Случится это уже в ближайшую пятницу. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед студентами ведущих американских вузов. В своей речи Болтон не смог обойтись без ставших уже традиционными голословных обвинений в адрес нашей страны…

«Пока Соединенные Штаты соблюдали условия договора, Россия продолжала разрабатывать и модернизировать свое мощное оружие, в том числе баллистические и гиперзвуковые ракеты, системы доставки. Все это было нарушением соглашения», — заявил советник президента США по Национальной безопасности Джон Болтон.

На этом Вашингтон останавливаться не собирается и готов разорвать еще один договор «О сокращении стратегических наступательных вооружений». Срок его действия заканчивается через два года. И то, что Москва готова обсуждать его продление, в администрации Трампа в расчет не берут.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем, сообщает Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями.

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